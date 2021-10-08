У Яремчанській міській раді повідомили, що міський голова поки не може надати інформацію з перших уст. Оскільки тривають обстеження і до нього доступ мають лише лікарі.

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Мер потрапив у ДТП. Дякуємо всім за слова підтримки та хвилювання. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні. Усі учасники ДТП живі,

– додали у міськраді.

Що кажуть у поліції

У поліції в Івано-Франківській області зазначили, що аварія сталася в Яремче близько 20:00. В результаті зіткнення двох транспортних засобів до лікарні госпіталізовані водії.

Як попередньо встановили, 49-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander, житель Яремчанської територіальної громади, рухаючись у сторону Микуличина, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із транспортним засобом Peugeot Partner, яким керував 37-річний житель Надвірнянщини,

– кажуть правоохоронці.

Унаслідок ДТП з тілесними ушкодженнями до медзакладу доставлено обох водіїв. Керманич Mitsubishi Outlander перебував у нетверезому стані. У водія Peugeot Partner відібрано кров на перевірку.

Зверніть увагу! Слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі проводиться досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.



В Яремче сталася ДТП за участі двох автомобілів / Фото Нацполіції