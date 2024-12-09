Городского голову Эдинбурга обвиняют в домогательствах к украинским беженкам

Кэмми Дэя, председателя городского совета шотландского Эдинбурга, временно отстранили от должности из-за обвинений в неприемлемом поведении в отношении украинок-беженок. Он якобы предлагал им сексуальные отношения.

Он знакомился с ними через соцсети и приложения для знакомств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Synday Mail.

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Как городской голова Эдинбурга ухаживал за украинками

По словам вероятных пострадавших, 50-летний Дэй посылал им личные сообщения, ставил интимные вопросы, делал комплименты, посылал эмодзи сердца и поцелуя и предлагал "встретиться за вином".

Несколько моих подруг также столкнулись с подобной ситуацией, когда он писал им в социальных сетях и в приложении для знакомств. Одна моя подруга-украинка сказала, что этот человек проявлял сексуальный интерес в течение определенного времени, но я не знаю, что на самом деле происходило и почему он интересовался именно украинцами,

– сказала одна из собеседниц издания.

Две женщины признались, что не могли проигнорировать нежелательные сообщения из-за страха перед его влиянием и старались быть вежливыми, чтобы избежать конфликтов.

Еще в декабре прошлого года один из советников горсовета сообщил о подобных действиях Дея в отношении украинской беженки, его коллеги рекомендовали обратиться в полицию. Полиция тогда заявила, что не нашла признаков преступления.

Сейчас правоохранители пересмотрели дело, допрашивают других чиновников и членов горсовета. Кемми Дея отстранили от исполнения обязанностей на период расследования. Он также удалил свои аккаунты в соцсетях. Дополнительные допросы запланированы на следующую неделю.