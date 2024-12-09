Він знайомився з ними через соцмережі та застосунки для знайомств. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Synday Mail.

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Як міський голова Единбурга залицявся до українок

За словами ймовірних постраждалих, 50-річний Дей надсилав їм особисті повідомлення, ставив інтимні запитання, робив компліменти, надсилав емодзі серця і поцілунку та пропонував "зустрітися за вином".

Кілька моїх подруг також зіткнулися з подібною ситуацією, коли він писав їм у соціальних мережах і в застосунку для знайомств. Одна моя подруга-українка сказала, що ця людина проявляла сексуальний інтерес протягом певного часу, але я не знаю, що насправді відбувалося і чому він цікавився саме українцями,

– сказала одна зі співрозмовниць видання.

Дві жінки зізналися, що не могли проігнорувати небажані повідомлення через страх перед його впливом і намагалися бути ввічливими, щоб уникнути конфліктів.

Ще в грудні минулого року один із радників міськради повідомив про подібні дії Дея щодо української біженки, його колеги рекомендували звернутися до поліції. Поліція тоді заявила, що не знайшла ознак злочину.

Зараз правоохоронці переглянули справу, допитують інших чиновників і членів міськради. Кеммі Дея відсторонили від виконання обов’язків на період розслідування. Він також видалив свої акаунти в соцмережах. Додаткові допити заплановані на наступний тиждень.