Мэр Энергодара опроверг информацию о пострадавших от обстрелов

В сети сообщали о том, что оккупанты обстреляли Энергодар на Запорожье. Однако эта информация ложная.

Говорили также о якобы пострадавших от этих обстрелов. Власть все опровергла.

Обратите внимание В Энергодаре оккупанты стали бросать гранаты в мирных людей и открыли огонь

"Опровергаем информацию, которую распространяют в интернете о пострадавших от обстрелов в Энергодаре. В нашем городе обстрелов не было. Пострадавших нет", – написал мэр.

Есть пострадавшие от гранаты оккупанта

В то же время он сообщил, что 2 марта примерно в 15:30 в селе Водяное от гранаты оккупантов пострадали 2 мирных жителя.

Состояние одного мужчины очень тяжелое, а другого – средней тяжести. Их госпитализировали в больницу Каменки.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!