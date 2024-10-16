Мэр Краматорска записал на родителей имущества на почти 2 миллиона долларов –расследование

Родители мэра Краматорска Александра Гончаренко владеют почти 300 гектарами земли, семью квартирами и одиннадцатью домами, а также коммерческой недвижимостью в Донецкой области и Ужгороде на сумму почти 2 миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании проекта BlackBox OSINT о мэре Краматорска Александре Гончаренко.

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Расследователи обнаружили, что на мать Краматорского городского головы Нину Гончаренко оформлено более 50 объектов недвижимости, а на его отца Василия Гончаренко – еще 38. Это сразу 65 земельных участков в Донецкой и Закарпатской областях общей площадью 280 гектаров. Последние 16 участков площадью более 25 гектаров Василий Гончаренко купил в 2024 году, потратив на них почти 30 тысяч долларов.

Среди квартир, выявленных в собственности родителей краматорского руководителя, две купили уже после начала полномасштабной войны России против Украины. В 2022 году на Нину Гончаренко было оформлено квартиру площадью 70 квадратных метров в "Панораме на Печерске" – элитном киевском жилом комплексе. Ее стоимость составляет около 240 тысяч долларов. Василий Гончаренко в 2023 году приобрел еще одну квартиру площадью 67,1 квадратного метра в ЖК "Америка" во Львове, цена которой – не менее 130 тысяч долларов.

Кроме этого, в публичном расследовании BlackBox OSINT указано, что родители мэра Краматорска владеют сразу 11 домами в Донецкой области. Также среди их имущества – несколько крупных коммерческих помещений. Последние приобретены ими в Ужгороде год назад. Это помещение площадью более 700 квадратных метров в центральной части Ужгорода на улице Минайская, 16, вместе с помещением ресторана. Эта недвижимость принадлежит ООО "Офис Центр 2", которое Нина и Василий Гончаренко купили примерно за 700 тысяч долларов США.

Как говорится в публикации, сам Александр Гончаренко купил квартиру площадью 90 квадратных метров в жилом комплексе "Бульвар Фонтанов" в Киеве за почти 5,8 миллиона гривен, а его жена Кристина Гончаренко с 2022 года живет в Париже, где ведет роскошный образ жизни, путешествует дорогими отелями во Франции и покупает себе люксовую одежду и обувь от известных брендов, чем регулярно хвастается на своей странице в инстаграме.



За последние 9 лет расходы семьи мэра Краматорска Александра Гончаренко превысили их официальные доходы почти на 1,25 миллиона долларов / Инфографика BlackBox OSINT

Одним из возможных источников неофициальных доходов семьи главы Краматорской MBA авторы расследования считают заработок на тендерах. В 2023 году Сергей Гончаренко, родной брат мэра Краматорска, был директором Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации, когда он подписал 5 соглашений на почти 420 миллионов гривен с ЧП "Поли", которое за эти деньги обязалось восстановить подачу воды и отопления в прифронтовых Селидовом, Мирнограде и Святогорске.

Несмотря на отсутствие опыта выполнения подобных работ и финансовой отчетности, эта неизвестная фирма все равно получила подряды на неконкурентных торгах. Однако выполнить договоры в установленные сроки не смогла. В Селидовом, окруженном российскими войсками, водоснабжения до сих пор нет, но при этом Донецкая ОВА вопреки условиям договора выплатила ЧП "Поли" аванс в 100 миллионов гривен, с которыми фирма исчезла: в марте 2024 года она изменила адрес регистрации, владельца и директора, а также вид деятельности, в результате чего аудиторы Государственной аудиторской службы не могут пока найти предприятие.

В то же время Сергей Гончаренко уволился со своей должности и переехал в Ужгород, где сразу же купил себе автомобиль Toyota Camry 2022 года, цена которого составляет 42 тысячи долларов. Кроме того, он был замечен за рулем новенького Mercedes-Benz GLE 300D Coupe 2024 за 130 тысяч долларов, который оформлен на Веру Куколь, родную сестру его жены.