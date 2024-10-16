Мер Краматорська записав на батьків майна на майже 2 мільйони доларів – розслідування

Про це йдеться в розслідуванні проєкту BlackBox OSINT про мера Краматорська Олександра Гончаренко.

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Розслідувачі виявили, що на матір Краматорського міського голови Ніну Гончаренко оформлено понад 50 об'єктів нерухомості, а на його батька Василя Гончаренка — ще 38. Це одразу 65 земельних ділянок у Донецькій та Закарпатській областях загальною площею 280 гектарів. Останні 16 ділянок площею понад 25 гектарів Василь Гончаренко купив у 2024 році, витративши на них майже 30 тисяч доларів.

Серед квартир, виявлених у власності батьків краматорського керівника, дві купили вже після початку повномасштабної війни Росії проти України. У 2022 році на Ніну Гончаренко було оформлено квартиру площею 70 квадратних метрів у "Панорамі на Печерську" – елітному київському житловому комплексі. Її вартість складає близько 240 тисяч доларів. Василь Гончаренко у 2023 році придбав ще одну квартиру площею 67,1 квадратного метра у ЖК "Америка" у Львові, ціна якої – не менше 130 тисяч доларів.

Крім цього, у публічному розслідуванні BlackBox OSINT зазначено, що батьки мера Краматорська володіють одразу 11 будинками на Донеччині. Також серед їхнього майна — кілька великих комерційних приміщень. Останні придбано ними в Ужгороді рік тому. Це приміщення площею понад 700 квадратних метрів у центральній частині Ужгорода на вулиці Минайська, 16, разом із приміщенням ресторану. Ця нерухомість належить ТОВ "Офіс Центр 2", яке Ніна та Василь Гончаренко купили приблизно за 700 тисяч доларів США.

Як йдеться у публікації, сам Олександр Гончаренко купив квартиру площею 90 квадратних метрів у житловому комплексі "Бульвар Фонтанів" у Києві за майже 5,8 мільйона гривень, а його дружина Крістіна Гончаренко з 2022 року живе в Парижі, де веде розкішний спосіб життя, подорожує дорогими готелями у Франції та купує собі люксовий одяг та взуття від відомих брендів, чим регулярно хизується на своїй сторінці в інстаграмі.



За останні 9 років витрати родини мера Краматорська Олександра Гончаренко перевищили їхні офіційні доходи на майже 1,25 мільйона доларів / Інфографіка BlackBox OSINT

Одним із можливих джерел неофіційних доходів сім'ї глави Краматорської MBA автори розслідування вважають заробіток на тендерах. У 2023 році Сергій Гончаренко, рідний брат мера Краматорська, був директором Департаменту ЖКГ Донецької облдержадміністрації, коли він підписав 5 угод на майже 420 мільйонів гривень з ПП "Полі", яке за ці гроші зобов'язалося відновити подачу води та опалення у прифронтових Селидовому, Мирнограді та Святогірську.

Попри відсутність досвіду виконання подібних робіт та фінансової звітності, ця невідома фірма все одно отримала підряди на неконкурентних торгах. Проте виконати договори у встановлені терміни не змогла. У Селидовому, оточеному російськими військами, водопостачання досі немає, але при цьому Донецька ОВА всупереч умовам договору виплатила ПП "Полі" аванс у 100 мільйонів гривень, з якими фірма зникла: у березні 2024 року вона змінила адресу реєстрації, власника та директора, а також вид діяльності, внаслідок чого аудитори Державної аудиторської служби не можуть наразі знайти підприємство.

Водночас Сергій Гончаренко звільнився зі своєї посади та переїхав до Ужгорода, де одразу ж купив собі автомобіль Toyota Camry 2022 року, ціна якого становить 42 тисячі доларів. Крім того, він був помічений за кермом новенького Mercedes-Benz GLE 300D Coupe 2024 за 130 тисяч доларів, який оформлений на Віру Куколь, рідну сестру його дружини.