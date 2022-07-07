Об этом в эфире национального марафона сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает 24 канал.

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"Мы поддерживаем связи с временно оккупированными территориями. Есть информация, что Мацегору арестовали оккупанты. Он находится под стражей. Наверное, такая судьба ждет всех предателей нашего государства, потому что они не нужны даже оккупантам", – сказал Синегубов.

Россияне одинаково поступают со всеми предателями

Глава ОВА отметил, что аресты украинских коллаборантов самими оккупантами являются системной работой. Россияне сначала используют ресурс предателей, а затем просто "убирают" их.

Мы же понимаем, что подвал для оккупантов – это временная история, потому что дальше, наверное, их ждет более суровая история,

– отметил Синегубов.

Кстати Это коллаборант высочайшего звена, – советник главы ОВА о взрыве авто на Херсонщине.

Что известно о Мацегоре

Мэр Купянская Мацегора, 27 февраля, в первые дни полномасштабного вторжения начал открыто сотрудничать с оккупантами. Коллаборант даже отдал им в использование коммунальную технику и помогал с поселением. Он был членом пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Еще один случай госизмены

Помощник народного депутата Украины сотрудничал с российскими спецслужбами. Его завербовали в Москве еще в 2014 году. За такие "услуги" украинец получал деньги – 1,5 – 4 тысяч долларов в месяц.

"Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с Россией и проведении АТО/ООС на Востоке Украины", – сообщили в Службе безопасности Украины.

Кто получает должности от россиян

В Балаклее Харьковской области заместителем гауляйтера города стал фрик из шоу "Украина имеет талант" Сергей Агарков. Тогда он запихивал гвозди в свой нос. Он с 2014 года имеет открытую антиукраинскую позицию.

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