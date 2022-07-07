Про це в ефірі національного марафону сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає 24 канал.

До теми Мер Куп'янська з ОПЗЖ здав місто російським окупантам

"Ми підтримуємо зв'язки з територіями, які є тимчасово окупованими. Маємо інформацію, що Мацегору заарештували окупанти. Він перебуває під вартою. Напевно, така доля чекає всіх зрадників нашої держави, бо вони не потрібні навіть окупантам", – сказав Синєгубов.

росіяни однаково вчиняють з усіма зрадниками

Очільник ОВА зазначив, що арешти українських колаборантів самими окупантами є системною роботою. Росіяни спочатку використовують ресурс зрадників, а потім просто "прибирають" їх.

Ми ж розуміємо, що підвал для окупантів – це тимчасова історія, бо далі, напевно, їх чекає суворіша історія,

– зазначив Синєгубов.

До речі Це колаборант найвищої ланки, – радник голови ОВА про вибух авто на Херсонщині

Що відомо про Мацегору

Мер Куп'янська Геннадій Мацегора 27 лютого, у перші дні повномасштабного вторгнення, почав відкрито співпрацювати з окупантами. Колаборант навіть віддав їм у користування комунальну техніку та допомагав з поселенням. Він був членом проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя".

Ще один випадок держзради

Помічник народного депутата України співпрацював з російськими спецслужбами. Його завербували у Москві ще у 2014 році. За такі "послуги" українець отримував гроші – 1,5 – 4 тисячі доларів на місяць.

"Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з Росією і проведення АТО/ООС на Сході України", – повідомили в Службі безпеки України.

Хто отримує посади від росіян

У Балаклії, що на Харківщині, заступником гауляйтера міста став фрік з "Україна має талант" Сергій Агарков. На шоу він запихав цвяхи у свій ніс. З 2014 року Агарков мав відкриту антиукраїнську позицію.

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