Ще відомо про екстравагантного колаборанта

Усе, на що здатен, Агарков вже показав у 2010 році на сцені шоу "Україна має талант". Колаборант продемонстрував усім своє незвичне вміння – він запихав великі цвяхи повністю в ніс.

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Схоже, що російські військові переглянули виступ колаборанта і він їх дійсно вразив. Адже ворожі війська взяли Агаркова на роботу в окупаційну "адміністрацію". Тепер він поповнив ряди прибиральників та представників інших професій, які стали "чиновниками".

Ймовірно, що мешканці Харківщини, які мають досвід або освіту у сфері управління, не хочуть співпрацювати з тими, хто обстрілює їхню країну. То ж на таку роботу погоджуються тільки фріки.

Дивіться відео з виступу Агаркова на "Україна має талант":

До речі, Агарков навіть дійшов до прямих ефірів. Там він показував, що не боїться вогню, може лежати на цвяхах та битися в живіт сокирою.



"Надзвичайно талановитий" заступник гауляйтера Балаклії / Скриншот з відео

Зауважимо, що заступник гауляйтера Балаклії відомий антиукраїнською позицією з 2014 року. Раніше він був керівником організації "Союз народної єдності", а зараз є одним з авторів проросійського проєкту "Дорожня карта Новоросії". Свого часу колаборант влаштовував проросійські мітинги у Харкові.

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