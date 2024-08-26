Городской голова Игорь Полищук сообщил о работе ПВО в городе. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, ведь в небе над Украиной до сих пор десятки ракет и ударных БпЛА.

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Что известно о взрывах в Луцке

Ночью и утром 26 августа Россия выпустила по Украине немалое количество крылатых ракет и беспилотников. Под ударом также оказался Луцк.

Полищук сообщил, что в городе работает ПВО.

Работает ПВО. Прошу оставаться в укрытиях,

– говорится в сообщении городского головы.

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Заметим, что на Полтавщине россияне попали в промышленный объект. По предварительным данным, пять человек получили ранения.