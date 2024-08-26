Міський голова Ігор Поліщук повідомив про роботу ППО в місті. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже в небі над Україною досі десятки ракет та ударних БпЛА.
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Що відомо про вибухи в Луцьку
Уночі та вранці 26 серпня Росія випустила по Україні чималу кількість крилатих ракет та безпілотників. Під ударом також опинився Луцьк.
Поліщук повідомив, що в місті працює ППО.
Працює ППО. Прошу залишатись в укриттях,
– мовиться у повідомленні міського голови.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Зауважимо, що на Полтавщині росіяни влучили в промисловий об'єкт. За попередніми даними, п'ятеро людей отримали поранення.