В області було уражено промисловий об'єкт. В ОВА повідомили про поранених внаслідок нічної атаки.

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Що відомо про удар по Полтавщині

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що окупанти поцілили в промисловий об'єкт на Полтавщині.

Внаслідок ворожої атаки травмовано п'ять людей.

Пронін також закликав не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до відбою.

Зауважимо, що у небі над Україною досі перебувають десятки "Шахедів". Також у в повітряному просторі фіксують крилаті ракети ворога. Також Росія підняла в небо 6 літаків Ту-22М3.

До слова, раніше в Київській ОВА розповіли подробиці щодо відбитої першої хвилі ударних БпЛА. Там розповіли, що станом на 5:30 було знищено близько десятка ракет, повідомлень про руйнування та постраждалих не надходило.