Зранку 26 серпня Повітряні сили поінформували про зліт 6 літаків Ту-22М3. Вони можуть запускати ракети по Україні.

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Росія атакує Україну

Зранку 26 серпня стало відомо про те, що Росія підняла в повітря різні види озброєння. Зокрема, станом на 7:50 в повітряному просторі ударні дрони типу "Шахед" та ракети.

До речі, оперативні деталі російської атаки – в нашому телеграмі.

Також відомо про пуски ракет типу "Калібр". Востаннє росіяни застосовували їх 8 липня під час комбінованої атаки. Зокрема атакували Київ. Водночас варто пам'ятати, що наші сили ППО успішно працюють по цих цілях.

24 Канал закликає не ігнорувати повітряну тривогу. Пам'ятайте, що потрібно спуститись в найближче укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.