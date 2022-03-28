Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации из города

Город Мариуполь, который держат в осаде российские войска, полностью уничтожен. Сейчас там около 100 тысяч человек, которых нужно вывезти из города.

Мариуполю нужна полная эвакуация. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал мэр города Вадим Бойченко.

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В городе уже невозможно жить. У людей нет ни света, ни тепла.

Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно за 100 тысяч человек. Около 160 тысяч, по признанию известных людей, живущих в Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего – ни света, ни тепла,

– сказал Бойченко.

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