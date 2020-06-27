Президент Украины Владимир Зеленский в рамках двухдневного визита на Херсонщину посетил Новую Каховку. Здесь он открыл реконструированное искусственное футбольное поле "Днепр" стадиона "Энергия". Кроме важных вопросов, которые обсудил президент с мэром города Владимиром Коваленко, он еще и с ним сыграл в футбол.

Зеленский поиграл в футбол на Херсонщине: детали

Видео с президентскими развлечениями появились в сети. Об этом сообщает 24 канал.

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На кадрах видно, как после официальной части открытия поля на стадионе "Энергия" Владимир Зеленский и его тезка Владимир Коваленко сыграли в футбол. Они, в частности, примерно минуту набивали и пасовали друг другу мяч.

Также политики перекинулись несколькими фразами. Зеленский, со своей стороны, сказал, что вспомнил детство и сделал комплимент своему партнеру: "Мэр нормально принимает". Также он спросил Коваленко, не тренируется ли тот случайно.

Тренируюсь. Более того, еще и концерты даю – на 8 марта, сам, без никого,

– ответил мэр Новой Каховки.

В завершение Зеленский спросил местных, нормальный ли стадион. Те ответили утвердительно.

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Смотрите видео, как Зеленский с мэром Новой Каховки Коваленко сыграли в футбол

Что еще из интересного Зеленский сделал на Херсонщине

Президент, в частности, посетил синагогу Хабад. Так, Зеленский ознакомился с работой учреждения и осмотрел отремонтированные части здания. Их злоумышленники повредили при попытке поджога в апреле.

Также президент встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом. Последний поблагодарил за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма.

Рабочая поездка Зеленского на Херсонщину / Фото ОПГ