Президент України Володимир Зеленський у межах дводенного візиту на Херсонщину відвідав Нову Каховку. Тут він відкрив реконструйоване штучне футбольне поле "Дніпро" стадіону "Енергія". Окрім важливих питань, які обговорив президент із мером міста Володимиром Коваленком, він ще й з ним зіграв у футбол.

Зеленський пограв у футбол на Херсонщині: деталі

Відео з президентськими розвагами з’явилися у мережі. Про це повідомляє 24 канал.

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На кадрах видно, як після офіційної частини відкриття поля на стадіоні "Енергія" Володимир Зеленський та його тезка Володимир Коваленко зіграли у футбол. Вони, зокрема, приблизно хвилину понабивали та попасували один одному м'яч.

Також політики перекинулися кількома фразами. Зеленський, зі свого боку, сказав, що пригадав дитинство та зробив комплімент своєму партнеру: "Мер нормально прінімає". Також він запитав Коваленка, чи той, бува, часом не тренується.

Тренуюся. Більше того, ще й концерти даю – на 8 березня, сам без нікого,

– відповів мер Нової Каховки.

На завершення Зеленський запитав місцевих, чи нормальний стадіон. Ті відповіли ствердно.

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Дивіться відео, як Зеленський з мером Нової Каховки Коваленком зіграли у футбол

Що ще з цікавого Зеленський зробив на Херсонщині

Президент, зокрема, відвідав синагогу Хабад. Так, Зеленський ознайомився з роботою установи та оглянув відремонтовані частини будівлі. Їх зловмисники пошкодили під час спроби підпалу у квітні.

Також президент зустрівся з головним рабином Херсона та Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом. Останній подякував за швидку реакцію української влади на цей акт антисемітизму.

Робоча поїздка Зеленського на Херсонщину (Фото ОПУ)