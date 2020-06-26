Через жахливі наслідки негоди та повінь на Прикарпатті у регіон з робочою поїздкою прибув президент Володимир Зеленський. Він, зокрема, відвідав село Ланчин на Івано-Франківщині - одне з тих, які найбільше постраждали. У мережі вже з’явилися фото та відео, як Зеленський їздив на затоплене Прикарпаття.

Поїздка Зеленського на підтоплене Прикарпаття: фото

Світлини та відео поїздки президента на підтоплене Прикарпаття опублікувало "Громадське". Також видання на своєму сайті оприлюднило деякі подробиці цього візиту Зеленського.

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За даними журналістів, Зеленський прибув до Ланчина надвечір 25 червня. Перед цим він облетів село на гелікоптері кілька разів. Коли ж приземлився, сів у один із позашляховиків президентського кортежу. А коли вийшов із машини в Ланчині, його щільно оточили охоронці.

"Чоботи! чоботи! – кричить один з охоронців, – "Чоботи президенту!". Місцевий чоловік хутко знімає свої, віддає, охоронець біжить до президента,

– мовиться у матеріалі.

Кілька десятків місцевих зустріли президента на містку через струмок. Поруч розмістилася важка техніка та пожежна машина, які допомагали рятувальникам долати наслідки негоди.

До людей на містку Зеленський прийшов у щільному кільці охорони. Разом із ним перебували голова МВС Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і місцевий сільський голова Володимир Попович. Кілька інших селян піднялися разом із ними. Люди намагалися докричатися до президента, просили зробити селфі.

Як відбувався візит Зеленського у підтоплепий Ланчин на Прикарпатті (Фото: "Громадське")

На містку сільський голова приблизно 15-хвилин звітував перед Зеленським і Аваковим. Чиновник, зокрема, пояснював, чому затопило. Опісля Зеленський перекинувся кількома словами з місцевими. А далі подивився разом із Аваковим на течію. За деякий час керівники України розвернулися та таким же щільним кільцем з охорони пішли назад до кортежу.

Вже біля машини люди намагалися докричатися до президента. "Зрозуміло, зрозуміло. Запишіть свій номер", – відповів він жінці з натовпу. У підсумку Зеленський із делегацією сідали в авто та кортеж поїхав. Роз’їхалася й техніка з місця, а тутешні жителі розійшлися по домівках, обговорюючи зустріч із президентом.

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Фото, як Ланчин оговтується після негоди

Відповідні світлини опублікувала державна інформаційна агенція Укрінформ. Як каждрах можна побачити підтоплені будинки та двори, перекинуті машини. Також видно, як ліквідують наслідки стихії.

Крім того, ресурс оприлюднив фото зустрічі місцевих жителів із президентом. Видання зазначає, що жителі Ланчина розповіли Зеленському, як рятувалися від стихії, та про збитки, яких зазнали через повінь.

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Наслідки рушійної стихії в Ланчині на Івано-Франківщині та розмова Зеленського з місцевими (Фото: Укрінформ)

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