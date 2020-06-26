В резиновых сапогах и в окружении охраны: как Зеленский ездил на подтопленное Прикарпатье – фото
Из-за ужасных последствий непогоды и наводнения на Прикарпатье в регион с рабочей поездкой прибыл президент Владимир Зеленский. Он, в частности, посетил село Ланчин на Ивано-Франковщине - одно из тех, которые больше всего пострадали. В сети уже появились фото и видео, как Зеленский ездил на затопленное Прикарпатье.
Поездка Зеленского на подтопленное Прикарпатье: фото
Фотографии и видео поездки президента на подтопленное Прикарпатье опубликовало "Громадське". Также издание на своем сайте обнародовало некоторые подробности этого визита Зеленского.
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По данным журналистов, Зеленский прибыл в Ланчин вечером 25 июня. Перед этим он облетел деревню на вертолете несколько раз. Когда приземлился, сел в один из внедорожников президентского кортежа. А когда вышел из машины в Ланчине, его плотно окружили охранники.
"Сапоги! Сапоги! – кричит один из охранников, – "Сапоги президенту!". Местный мужчина быстро снимает свои отдает, охранник бежит к президенту,
– говорится в материале.
Несколько десятков местных встретили президента на мостике через ручей. Рядом разместилась тяжелая техника и пожарная машина, которые помогали спасателям преодолевать последствия непогоды.
К людям на мостике Зеленский пришел в плотном кольце охраны. Вместе с ним находились глава МВД Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и местный сельский голова Владимир Попович. Несколько других селян поднялись вместе с ними. Люди пытались докричаться до президента, просили сделать селфи.
Как происходил визит Зеленского в подтопленный Ланчин на Прикарпатье (Фото: "Громадське")
На мостике сельский председатель примерно 15-минут отчитывался перед Зеленским и Аваковым. Чиновник, в частности, объяснял, почему затопило. После Зеленский перекинулся парой слов с местными. А дальше посмотрел вместе с Аваковым на течение. Через некоторое время руководители Украины развернулись и таким же плотным кольцом охраны ушли назад к кортежу.
Уже возле машины люди пытались докричаться до президента. "Понятно, понятно. Запишите свой номер", – ответил он женщине из толпы. В итоге Зеленский с делегацией садились в машину и кортеж уехал. Разъехалась и техника с места, а местные жители разошлись по домам, обсуждая встречу с президентом.
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Фото, как Ланчин приходит в себя после непогоды
Соответствующие фотографии опубликовало государственное информационное агентство Укринформ. На кадрах можно увидеть подтопленные дома и дворы, перекинутые машины. Также видно, как ликвидируют последствия стихии.
Кроме того, ресурс обнародовал фото встречи местных жителей с президентом. Издание отмечает, что жители Ланчина рассказали Зеленскому, как спасались от стихии, и об убытках, понесенных из-за наводнения.
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Последствия движущей стихии в Ланчине на Ивано-Франковщине и разговор Зеленского с местными (Фото Укринформ)
Наводнение на западе Украины: главное
- Непогода здесь продолжалась в течение 22 – 23 июня и частично 24 числа. В результате на местных реках существенно поднялся уровень воды.
- Больше всего от затяжных дождей пострадали Прикарпатье и Буковина.
- По информации ГСЧС, в результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов. К 29 городам и селам нет подъезда.
- Всего на Прикарпатье разрушено 110 километров автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов.
- В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 километра автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
- В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек.
- В результате стихии на Буковине погибли три человека, еще один – пропал без вести.
- Из-за последствий стихии на Прикарпатье прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков.
- Впоследствии сюда прилетел первый вертолет с помощью.
- Кабинет Министров уже выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, пострадавшему в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область.
- По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля причиной наводнений и затоплений на Прикарпатье стала критическое количество осадков, с которой леса не смогли справиться. Он добавил, что из-за этого потоки воды накрыли улицы городов и сел, в том числе и Прикарпатье.