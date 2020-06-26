Из-за ужасных последствий непогоды и наводнения на Прикарпатье в регион с рабочей поездкой прибыл президент Владимир Зеленский. Он, в частности, посетил село Ланчин на Ивано-Франковщине - одно из тех, которые больше всего пострадали. В сети уже появились фото и видео, как Зеленский ездил на затопленное Прикарпатье.

Поездка Зеленского на подтопленное Прикарпатье: фото

Фотографии и видео поездки президента на подтопленное Прикарпатье опубликовало "Громадське". Также издание на своем сайте обнародовало некоторые подробности этого визита Зеленского.

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По данным журналистов, Зеленский прибыл в Ланчин вечером 25 июня. Перед этим он облетел деревню на вертолете несколько раз. Когда приземлился, сел в один из внедорожников президентского кортежа. А когда вышел из машины в Ланчине, его плотно окружили охранники.

"Сапоги! Сапоги! – кричит один из охранников, – "Сапоги президенту!". Местный мужчина быстро снимает свои отдает, охранник бежит к президенту,

– говорится в материале.

Несколько десятков местных встретили президента на мостике через ручей. Рядом разместилась тяжелая техника и пожарная машина, которые помогали спасателям преодолевать последствия непогоды.

К людям на мостике Зеленский пришел в плотном кольце охраны. Вместе с ним находились глава МВД Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и местный сельский голова Владимир Попович. Несколько других селян поднялись вместе с ними. Люди пытались докричаться до президента, просили сделать селфи.

Как происходил визит Зеленского в подтопленный Ланчин на Прикарпатье (Фото: "Громадське")

На мостике сельский председатель примерно 15-минут отчитывался перед Зеленским и Аваковым. Чиновник, в частности, объяснял, почему затопило. После Зеленский перекинулся парой слов с местными. А дальше посмотрел вместе с Аваковым на течение. Через некоторое время руководители Украины развернулись и таким же плотным кольцом охраны ушли назад к кортежу.

Уже возле машины люди пытались докричаться до президента. "Понятно, понятно. Запишите свой номер", – ответил он женщине из толпы. В итоге Зеленский с делегацией садились в машину и кортеж уехал. Разъехалась и техника с места, а местные жители разошлись по домам, обсуждая встречу с президентом.

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Фото, как Ланчин приходит в себя после непогоды

Соответствующие фотографии опубликовало государственное информационное агентство Укринформ. На кадрах можно увидеть подтопленные дома и дворы, перекинутые машины. Также видно, как ликвидируют последствия стихии.

Кроме того, ресурс обнародовал фото встречи местных жителей с президентом. Издание отмечает, что жители Ланчина рассказали Зеленскому, как спасались от стихии, и об убытках, понесенных из-за наводнения.

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Последствия движущей стихии в Ланчине на Ивано-Франковщине и разговор Зеленского с местными (Фото Укринформ)

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