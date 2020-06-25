Зеленский посетит пострадавшее от стихии Прикарпатье
Президент Украины Владимир Зеленский должен посетить пострадавшее от наводнения Прикарпатье вечером 25 июня.
О визите президента в пораженные стихией места сообщает "Галка", ссылаясь на источники в Ивано-Франковской облгосадминистрации.
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Сначала Зеленский посетит Надворнянщину – в частности, поселок Ланчин. Туда же 24 июня приехали министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Денис Шмыгаль, чтобы оценить последствия непогоды.
Наводнение на Западе Украины: главное
- В Западной Украине уже несколько дней бушует непогода. В результате бедствия три человека погибли.
- Наводнение нанесло миллионные убытки.
- По состоянию на утро 25 июня вода затопила почти 10 тысяч домов, разрушила дамбы, мосты и 500 километров дорог. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
- По словам Дениса Шмыгаля, паводки 2020 года превзойдут масштабы 2008 года.
- Правительство выделило 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, которое пострадало в результате масштабных наводнений.
- Как отмечают эксперты, на наводнение повлияло аномальное количество осадков: в некоторых областях в течение трех дней выпала месячная норма. По их мнению, разрешению ситуации поможет комплексный подход: и речь идет не только о борьбе с вырубкой лесов и некачественным строительством лесных дорог, но и о выжигании и разрушении приречных участков, некачественном отборе гравия, уничтожении поймы рек и тому подобном.