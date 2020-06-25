Президент Украины Владимир Зеленский должен посетить пострадавшее от наводнения Прикарпатье вечером 25 июня.

О визите президента в пораженные стихией места сообщает "Галка", ссылаясь на источники в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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Сначала Зеленский посетит Надворнянщину – в частности, поселок Ланчин. Туда же 24 июня приехали министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Денис Шмыгаль, чтобы оценить последствия непогоды.

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