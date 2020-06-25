Президент України Володимир Зеленський має відвідати постраждале від повені Прикарпаття ввечері 25 червня.

Про візит президента вражених стихією місць повідомляє "Галка", посилаючися на джерела в Івано-Франківській облдержадміністрації.

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Спочатку Зеленський відвідає Надвірнянщину – зокрема, селище Ланчин. Туди ж 24 червня приїхали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та прем'єр-міністр Денис Шмигаль, щоб оцінити наслідки негоди.

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