Зеленський відвідає вражене стихією Прикарпаття
Президент України Володимир Зеленський має відвідати постраждале від повені Прикарпаття ввечері 25 червня.
Про візит президента вражених стихією місць повідомляє "Галка", посилаючися на джерела в Івано-Франківській облдержадміністрації.
Актуально Повінь у Західній Україні: останні цифри наслідків, фото і відео негоди
Спочатку Зеленський відвідає Надвірнянщину – зокрема, селище Ланчин. Туди ж 24 червня приїхали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та прем'єр-міністр Денис Шмигаль, щоб оцінити наслідки негоди.
Повінь на Заході України: головне
- У Західній Україні вже кілька днів вирує негода. Внаслідок лиха троє людей загинули.
- Повінь завдала мільйонних збитків.
- Станом на ранок 25 червня вода затопила майже 10 тисяч будинків, зруйнувала дамби, мости і 500 кілометрів доріг. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- За словами Дениса Шмигаля, паводки 2020 року перевершать масштаби 2008 року.
- Уряд виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для допомоги населенню Західної України, яке постраждало внаслідок масштабних повеней.
- Як зазначають експерт, на повінь вплинула аномальна кількість опадів: в деяких областях протягом трьох днів випала місячна норма. На їх думку, для вирішення ситуації допоможе комплексний підхід: і йдеться не лише про боротьбу з вирубкою лісів і неякісним будуванням лісових доріг, а й про випалювання і руйнування прирічкових ділянок, неякісний відбір гравію, знищення заплави річок тощо.