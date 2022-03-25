У одесской власти есть опасения, что город может оказаться в окружении. И не только с моря, но и с суши. Об этом, как отмечает Труханов, говорят и военные эксперты.

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Захватчики могут попытаться окружить Одессу, но им это не под силу

В то же время мэр считает, что оккупанты не имеют никаких шансов на успешную высадку своего десанта в Одессе. Такого мнения придерживаются и международные аналитики, так как в России уже просто не осталось десантников.

Еще один путь для захватчиков – прорыв со стороны Вознесенска и Николаева. Но Геннадий Труханов уверяет, что за это направление можно быть спокойными, потому что на нем наши Вооруженные силы надежно удерживают оборону.

Врагу было бы на руку открыть еще одно направление – из Приднестровья. И таким образом с трех сторон окружить Одессу... Поэтому мы не исключаем, и военные не исключают, что это возможно, поскольку на границе с нами есть группировка войск России в Приднестровье,

– объясняет Труханов.

И хотя с первых дней полномасштабной войны в Украине российские войска в непризнанном Приднестровье находятся в повышенной готовности, их численность составляет всего 1 200 – 1 500 человек.

"Это не серьезные военные силы, они будут уничтожены за 1 – 2 суток, если рыпнутся", – отмечал ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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