В одеської влади є побоювання, що місто може опинитися в оточенні. І не лише з моря, а й з суші. Про це, відзначає Труханов, говорять і військові експерти.

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Загарбники можуть спробувати оточити Одесу, але їм це не до снаги

Водночас мер вважає, що окупанти не мають жодних шансів на успішну висадку свого десанту в Одесі. Такої думки дотримуються і міжнародні аналітики, адже в Росії уже просто не залишилося десантників.

Ще один шлях для загарбників – прорив з боку Вознесенська і Миколаєва. Але Геннадій Труханов запевняє, що за цей напрямок можна бути спокійними, адже на ньому наші Збройні сили надійно тримають оборону.

Ворогові було б на руку відкрити ще один напрямок – з Придністров'я. І таким чином з трьох сторін оточити Одесу... Тому ми не виключаємо, і військові не виключають, що це можливо, оскільки на кордоні з нами є угруповання військ Росії в Придністров'ї,

– пояснює Труханов.

І хоча з перших днів повномасштабної війни в Україні російські війська в невизнаному Придністров'ї перебувають у підвищеній готовності, їхня чисельність становить усього 1200 – 1500 осіб.

"Це не є серйозні військові сили, вони будуть знищені за 1 – 2 доби, якщо рипнуться", – наголошував раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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