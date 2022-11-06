Мэр одного из крупнейших городов Латвии оскандалился с заявлением о Крыме

Мэр Даугавпилса – второго крупнейшего города Латвии – Андрейс Элксниньш опозорился заявлением о Крыме. Он также не смог назвать Россию агрессором.

В эфире программы "Kāpē" мэр Даугавпилса сказал, что Крым принадлежит России. С его мнением не согласились, журналисты подчеркнули, что почти все международное сообщество не признало оккупацию полуострова.

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Мэр Даугавпилса не считает Россию агрессором

Он ответил, что это так, но "невозможно разделять факты, что его включили в состав РФ, и что весь мир продолжил после того сотрудничать с Россией".

Политика несколько раз переспросили, хотел бы он победы Украины и поражения России, на что он отвечал, что "в войне не будет победителей" и это человеческая трагедия.

Когда его спросили, кто агрессор в полномасштабной российско-украинской войне, он сказал, что уже давал ответы на эти вопросы. Ему же отметили, что очень важно называть вещи своими именами. Тогда Элксниньш ответил: "В Украине война – это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно".

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Его также спросили об ответственности России за гражданские убийства в Буче. Мэр Даугавпилса сказал, что "за все произошедшее ответственны и Россия, и Украина, и США".

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Политика попросили прокомментировать, почему он все же считает жертву агрессии – Украину – тоже ответственной. Элксниньш ответил так:

За эту ситуацию отвечают все, прежде всего, дипломаты, потому что когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Так что в этой ситуации нужно говорить о проигрыше дипломатии.

Что известно о политике

Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии "Saskaņa" ("Согласие"). На протяжении более десяти лет она была главной политической силой, защищавшей права латвийских россиян.

На последних выборах в Сейма осенью 2022 года "Согласие" не смогло преодолеть 5% барьер.

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