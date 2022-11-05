Пожар в заведении общепита в оккупированном Крыму – это, конечно, не "хлопок", но также резонансное событие. О возгорании на горе оккупированного полуострова сообщили местные телеграм-каналы.

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Насколько масштабен пожар

Об огне в здании общественного заведения на Ай-Петри стало известно около 22:00. На месте работают сотрудники вражеской службы чрезвычайных ситуаций и локализуют огонь. К операции привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники.

Сначала телеграм-каналы писали, что площадь горения кафе и прилегающей к нему территории составляет около 400 квадратных метров. Позже появилась информация о том, что 1200 квадратных метров территории в огне. Пока информации по пострадавшим нет.

Пожар в кафе на горе Ай-Петри: смотрите фото росСМИ

Последние новости про Крым

В интервью чешскому телевидению президент Владимир Зеленский озвучил мечту каждого украинца после победы в войне против России. Глава государства констатировал, что очень хочет увидеть море. Однако намекнул, что произойдет это, очевидно, не зимой, а когда станет немного теплее.

Однако в мечтах о нашей победе не стоит забывать о преступлениях россиян, совершаемых на оккупированных территориях. В частности, захватчики проводят политику русификации и заставляют украинских детей учиться по российским учебникам. Фактически на оккупированном полуострове уже не осталось ни одной украиноязычной школы.

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Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Российский Красный Крест похитил украинское имущество, находящееся на территории оккупированного полуострова. Он отметил, что Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца на это никак не отреагировало.

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