Подробности он раскрыл во время интервью чешскому телевидению.

Важно Воздушный щит должен быть, – Зеленский обратился к украинцам

Отвечая на вопросы журналиста, Зеленский сказал, что мечтает посетить украинский Крым.

Я поеду в Крым. Очень хочу увидеть море,

– сказал президент.

Однако когда именно это произойдет, украинский лидер не уточнил. Правда, он сказал, что это точно не зимой.

"Ведь что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее", – объяснил президент.

Что раньше Зеленский говорил об освобождении Крыма

Украинский президент отметил, что жители всех временно оккупированных территорий Украины, в том числе Крыма, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней вернется полноценная жизнь.

"Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся "Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", — подчеркнул Зеленский.

Когда Украина сможет вернуть Крым

ВСУ способны отбросить россиян на позиции по состоянию на 23 февраля, а затем и вернуть Крым. Однако для этого необходимо выполнить определенные условия. Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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