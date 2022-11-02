Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Более того, он отметил, что с соответствующим запросом обращался в Международную Федерацию Красного Креста.
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Чем владело Украинское Общество Красного Креста
Известно, что Украинское Общество на территории Крыма владело, в частности, рядом помещений. Да, Русский Красный Крест присвоил себе:
- 10 помещений, общей площадью 641 квадратный метр,
- 6 автомобилей,
- оргтехнику для работы персонала.
При этом, как отметил Дмитрий Лубинец, международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца на это никак не отреагировалои.
В ответ никакой реакции
Я обратился в Международную Федерацию с письмом, в котором прошу объяснить "оккупацию" россиянами имущества Общества Красного Креста в Украине и передачу его Русскому Красному Кресту на соответствие их принципам,
– отметил Дмитрий Лубинец.
Однако по состоянию на 2 ноября ответа он так и не получил, из-за чего сделал вывод, что "финансовые взносы России в Международную Федерацию Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца ценнее чем сами ценности организации".
"Считать ли эти действия Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца признанием законности аннексии Крымского полуострова и знают ли о такой позиции доноры и волонтеры Международного движения Красного Креста со всего мира?" – подчеркнул Лубинец.
Скандалы с Красным Крестом
- 24 октября стало известно, что Российский Красный Крест собирает деньги для семей мобилизованных россиян, отправившихся воевать против Украины. Также этим семьям в организации предоставляют психосоциальную поддержку от специалистов.
- В ответ на такой цинизм Дмитрий Лубинец отметил, что Российский Красный крест следует исключить из Международного движения Красного креста и Красного Полумесяца и запретить использовать его эмблему.
- Встречу с делегацией Украины на линии разграничения Красный Крест проигнорировал. Там они вместе должны были добиться от российской стороны доступа к колонии в Еленовке. Тогда омбудсмен подчеркнул, что "Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору и преступнику – она должна быть ликвидирована".
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