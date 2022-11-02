Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Более того, он отметил, что с соответствующим запросом обращался в Международную Федерацию Красного Креста.

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Чем владело Украинское Общество Красного Креста

Известно, что Украинское Общество на территории Крыма владело, в частности, рядом помещений. Да, Русский Красный Крест присвоил себе:

10 помещений, общей площадью 641 квадратный метр,

6 автомобилей,

оргтехнику для работы персонала.

При этом, как отметил Дмитрий Лубинец, международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца на это никак не отреагировалои.

В ответ никакой реакции

Я обратился в Международную Федерацию с письмом, в котором прошу объяснить "оккупацию" россиянами имущества Общества Красного Креста в Украине и передачу его Русскому Красному Кресту на соответствие их принципам,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Однако по состоянию на 2 ноября ответа он так и не получил, из-за чего сделал вывод, что "финансовые взносы России в Международную Федерацию Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца ценнее чем сами ценности организации".

"Считать ли эти действия Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца признанием законности аннексии Крымского полуострова и знают ли о такой позиции доноры и волонтеры Международного движения Красного Креста со всего мира?" – подчеркнул Лубинец.

Скандалы с Красным Крестом

24 октября стало известно, что Российский Красный Крест собирает деньги для семей мобилизованных россиян, отправившихся воевать против Украины. Также этим семьям в организации предоставляют психосоциальную поддержку от специалистов.

В ответ на такой цинизм Дмитрий Лубинец отметил, что Российский Красный крест следует исключить из Международного движения Красного креста и Красного Полумесяца и запретить использовать его эмблему.

Встречу с делегацией Украины на линии разграничения Красный Крест проигнорировал. Там они вместе должны были добиться от российской стороны доступа к колонии в Еленовке. Тогда омбудсмен подчеркнул, что "Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору и преступнику – она должна быть ликвидирована".

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