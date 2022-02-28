Мэр опроверг фейк об эвакуации в Олешках

Мэр города Олешки Евгений Рыщук опроверг информацию об эвакуации местного населения. Он призвал не реагировать на предложения от неизвестных людей уезжать куда-то.

Евгений Рыщук обнародовал в сети видеообращение. В нем он прокомментировал информацию, которую распространяют в сети, о якобы эвакуации местного населения.

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Жителей Олешек не эвакуируют

Ранее в сети сообщили, что "заместитель Рыщук собирает людей для эвакуации". В то же время сам мэр опроверг это.

Городской совет никакой эвакуацией не занимается. Некуда эвакуировать людей – война и в Херсоне, и в Николаеве,

– отметил мэр.

Рыщук также рассказал о том, что оккупанты могут попытаться сделать из людей живой щит. Поэтому он попросил людей не реагировать на предложение эвакуироваться от неизвестных. В таких случаях следует обращаться к сотрудникам патрульной полиции.

Рыщук заверил, что эвакуации в Олешках нет: смотрите видео

"Зеленый коридор в Херсонской области"

Для жителей поселков Казацкое и Веселое, расположенных рядом с Каховской ГЭС, организовывают "зеленый коридор". Местное население там фактически очутилось в котле.

Мэр Новой Каховки отметил, что договоренность почти достигнута. Автобусы перегоняют с одного предприятия на другое, где на них поставят Красные Кресты.

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