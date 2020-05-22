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Мэр в Перу стал звездой, ибо напился, притворился мертвым и получил штраф за нарушение карантина

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Мэр, гроб и штраф за нарушение каратина: забавная история из Перу
Мэр перуанского городка притворился мертвым / Скриншот с видео

Мэр городка Тантара в Перу решил отметить какой-то праздник, пригласил коллег и друзей, и – немного перепил алкоголя и перешел грань дозволенного в плане шума. Бдительные соседи потерпели для приличия, а потом все-таки сообщили в полицию – о нарушении карантина со стороны чиновника.

Мэр, маска и гроб

Забавную карантинную историю из Латинской Америки рассказали в издании  El Comercio.

Для разогрева В Перу полицейские танцами с гробом объяснили, почему следует соблюдать карантин: видео

На вызов обеспокоенных пьяной гулянкой соседей правоохранители прибыли оперативно. Но увиденное их шокировало:

  • Посреди комнаты стоял открытый гроб, а в нем – мэр.
  • В медицинской маске.
  • И со сверхмощным запахом алкоголя вокруг. 

Куда делись друзья, которых политик пригласил на празднование? Все просто – друзья спрятались в шкафу. 

  • В итоге полиция всех задержала, а потом и выписала штрафы: люди ведь не использовали средства защиты и не соблюдали дистанцию.

Впоследствии СМИ добавили "пикантных" деталей:

  • Мэра зовут Хайме Роналдо Урбина Торрес.
  • Свидетели говорят, что он пил.
  • До ареста – уже несколько дней как пил.
  • А жители города, конечно, работой мэра недовольны (хотя когда бы он время нашел работать).

Мэр спрятался в гробу от штрафа за нарушение карантина: смотрите сюжет перуанского телевидения

К слову, власти Перу применяют необычный способ предотвращать контактов среди населения: мужчинам и женщинам запретили выходить из дома в один и тот же день.

Добавим, что сейчас в Перу уже почти 110 тысяч инфицированных коронавирусом.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус COVID-19 Латинськая Америка Перу Курьезные новости
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