Мэр в Перу стал звездой, ибо напился, притворился мертвым и получил штраф за нарушение карантина
Мэр городка Тантара в Перу решил отметить какой-то праздник, пригласил коллег и друзей, и – немного перепил алкоголя и перешел грань дозволенного в плане шума. Бдительные соседи потерпели для приличия, а потом все-таки сообщили в полицию – о нарушении карантина со стороны чиновника.
Мэр, маска и гроб
Забавную карантинную историю из Латинской Америки рассказали в издании El Comercio.
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На вызов обеспокоенных пьяной гулянкой соседей правоохранители прибыли оперативно. Но увиденное их шокировало:
- Посреди комнаты стоял открытый гроб, а в нем – мэр.
- В медицинской маске.
- И со сверхмощным запахом алкоголя вокруг.
Куда делись друзья, которых политик пригласил на празднование? Все просто – друзья спрятались в шкафу.
- В итоге полиция всех задержала, а потом и выписала штрафы: люди ведь не использовали средства защиты и не соблюдали дистанцию.
Впоследствии СМИ добавили "пикантных" деталей:
- Мэра зовут Хайме Роналдо Урбина Торрес.
- Свидетели говорят, что он пил.
- До ареста – уже несколько дней как пил.
- А жители города, конечно, работой мэра недовольны (хотя когда бы он время нашел работать).
Мэр спрятался в гробу от штрафа за нарушение карантина: смотрите сюжет перуанского телевидения
К слову, власти Перу применяют необычный способ предотвращать контактов среди населения: мужчинам и женщинам запретили выходить из дома в один и тот же день.
Добавим, что сейчас в Перу уже почти 110 тысяч инфицированных коронавирусом.