Мэр в Перу стал звездой, ибо напился, притворился мертвым и получил штраф за нарушение карантина

Мэр городка Тантара в Перу решил отметить какой-то праздник, пригласил коллег и друзей, и – немного перепил алкоголя и перешел грань дозволенного в плане шума. Бдительные соседи потерпели для приличия, а потом все-таки сообщили в полицию – о нарушении карантина со стороны чиновника.

Мэр, маска и гроб

Забавную карантинную историю из Латинской Америки рассказали в издании El Comercio .

Для разогрева В Перу полицейские танцами с гробом объяснили, почему следует соблюдать карантин: видео

На вызов обеспокоенных пьяной гулянкой соседей правоохранители прибыли оперативно. Но увиденное их шокировало:

Посреди комнаты стоял открытый гроб, а в нем – мэр.

В медицинской маске.

И со сверхмощным запахом алкоголя вокруг.

Куда делись друзья, которых политик пригласил на празднование? Все просто – друзья спрятались в шкафу.

В итоге полиция всех задержала, а потом и выписала штрафы: люди ведь не использовали средства защиты и не соблюдали дистанцию.

Впоследствии СМИ добавили "пикантных" деталей:

Мэра зовут Хайме Роналдо Урбина Торрес.

Свидетели говорят, что он пил.

До ареста – уже несколько дней как пил.

А жители города, конечно, работой мэра недовольны (хотя когда бы он время нашел работать).

Мэр спрятался в гробу от штрафа за нарушение карантина: смотрите сюжет перуанского телевидения

Мэр лежит в гробу и притворяется жертвой #coronavirus, чтобы избежать ареста после нарушения правил комендантского часа, чтобы пойти пить.



Джейми Роландо Урбина Торрес, мэр небольшого городка на юге Перу pic.twitter.com/f5IBlpOtX2 - Мировые Обновления (@Rntk____) 21 мая 2020

К слову, власти Перу применяют необычный способ предотвращать контактов среди населения: мужчинам и женщинам запретили выходить из дома в один и тот же день.