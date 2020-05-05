В Перу полицейские танцами с гробом объяснили, почему следует придерживаться карантина : видео

Полицейские из Перу решили неординарным способом объяснить гражданам, почему следует соблюдать правила карантина. Так, правоохранители призвали людей оставаться дома, чтобы не стать жертвой COVID-19. Пока один полицейский обращался к гражданам с помощью громкоговорителя, другие 5 правоохранителей исполняли танец с гробом.

Танец с гробом уже давно стал мэмом в сети. Таким образом перуанские полицейские, видимо, решили наглядно продемонстрировать, что ожидает нарушителей карантина. Видео обнародовали в телеграмм-канале "Подслушано в Полиции".

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Заметим, что полицейские-танцоры были в полной экипировке, а на "гробу", который они несли, красовалась надпись COVID-19.

Впоследствии мужчины выполнили еще несколько танцевальных номеров и таким образом развлекли публику, которая наблюдала за действом с балконов и аплодировала.

Полиция Перу исполняет танец с гробом: видео

Заметим, что ранее похожий танец исполнили колумбийские полицейские. Они тоже таким образом просили граждан не выходить на улицу во время карантина.

Колумбийские полицейские тоже исполнили такой танец: видео

Это интересно! Мэм с чернокожими мужчинами, которые танцуют с гробом под трек Astronomia, набрал большую популярность в сети весной 2020 года. Обычно его используют, чтобы проиллюстрировать какой-то провал. Сам танец – это древняя традиция, распространенная в Гане. Там жители нанимают специальных танцоров на похороны, чтобы веселым способом попрощаться с покойным.