21:43
5 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Перу поліцейські танцями з труною пояснили, чому слід дотримуватись карантину : відео

      -
      Танець із труною від поліцейських Перу: відео
      У Перу повторили мемний танець з труною, щоб вберегти людей від COVID-19 / Колаж 24 каналу

      Поліцейські з Перу вирішили у неординарний спосіб пояснити громадянам, чому слід дотримуватись правил карантину. Так, правоохоронці закликали людей залишатися вдома, аби не стати жертвою COVID-19. Поки один поліцейський звертався до громадян за допомогою гучномовця, інші 5 правоохоронців виконували танець з труною.

      Танок з труною вже давно став мемом у мережі. У такий спосіб перуанські поліцейські, вочевидь, вирішили наочно продемонструвати, що очікує на порушників карантину. Відео оприлюднили у телеграм-каналі "Підслухано в Поліції".

      Смішне У Британії поліція на вертольотах ловила тигра, який виявився статуєю: епічне фото

      Зауважимо, що поліцейські-танцівники були у повному екіпіруванні, а на "труні", яку вони несли, красувався напис COVID-19.

      Згодом чоловіки виконали ще декілька танцювальних номерів і у такий спосіб розважили публіку, яка спостерігала за дійством з балконів та аплодувала.

      Поліція Перу виконує танець з труною: відео

      Зауважимо, що раніше схожий танець виконали колумбійські поліцейські. Вони теж у такий спосіб просили громадян не виходити на вулицю під час карантину.

      Колумбійські поліцейські теж виконали такий танок: відео

      Це цікаво! Мем із темношкірими чоловіками, які танцюють з труною під трек Astronomia, набрав неабиякої популярності у мережі навесні 2020 року. Зазвичай його використовують, щоб проілюструвати якийсь провал. Сам танець – це давня традиція, поширена в Гані. Там жителі наймають спеціальних танцюристів на похорон, щоб у веселий спосіб попрощатися з покійним.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Меми Коронавірус COVID-19 Колумбія Перу Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Таємничі самогубства та хаос: як коронавірус впливає на режим Путіна
      сьогодні , 21:13 Таємничі самогубства та хаос: як коронавірус впливає на режим Путіна
      Анатолій Максимов
      Новини про коронавірус 5 травня: українські ліки випробують на пацієнтах, як гуляти в парках
      сьогодні , 21:01 Новини про коронавірус 5 травня: українські ліки випробують на пацієнтах, як гуляти в парках
      Соломія Ніколайчук