У Перу поліцейські танцями з труною пояснили, чому слід дотримуватись карантину : відео

Поліцейські з Перу вирішили у неординарний спосіб пояснити громадянам, чому слід дотримуватись правил карантину. Так, правоохоронці закликали людей залишатися вдома, аби не стати жертвою COVID-19. Поки один поліцейський звертався до громадян за допомогою гучномовця, інші 5 правоохоронців виконували танець з труною.

Танок з труною вже давно став мемом у мережі. У такий спосіб перуанські поліцейські, вочевидь, вирішили наочно продемонструвати, що очікує на порушників карантину. Відео оприлюднили у телеграм-каналі "Підслухано в Поліції".

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Зауважимо, що поліцейські-танцівники були у повному екіпіруванні, а на "труні", яку вони несли, красувався напис COVID-19.

Згодом чоловіки виконали ще декілька танцювальних номерів і у такий спосіб розважили публіку, яка спостерігала за дійством з балконів та аплодувала.

Поліція Перу виконує танець з труною: відео

Зауважимо, що раніше схожий танець виконали колумбійські поліцейські. Вони теж у такий спосіб просили громадян не виходити на вулицю під час карантину.

Колумбійські поліцейські теж виконали такий танок: відео

Це цікаво! Мем із темношкірими чоловіками, які танцюють з труною під трек Astronomia, набрав неабиякої популярності у мережі навесні 2020 року. Зазвичай його використовують, щоб проілюструвати якийсь провал. Сам танець – це давня традиція, поширена в Гані. Там жителі наймають спеціальних танцюристів на похорон, щоб у веселий спосіб попрощатися з покійним.