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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Мер у Перу став зіркою, бо напився, прикинувся мертвим і дістав штраф за порушення карантину

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Мер, труна і штраф за порушення каратину: кумедна історія з Перу
Мер перуанського містечка прикинувся мертвим / Скриншот з відео

Мер містечка Тантара у Перу вирішив відзначити якесь свято, запросив колег та друзів, і – трохи перепив алкоголю й перейшов межу дозволеного у галасуванні. Пильні сусіди потерпіли задля пристойності, а потім таки повідомили до поліції – про порушення карантину з боку чиновника.

Мер, маска і труна

Кумедну карантинну історію з Латинської Америки розповіли у виданні El Comercio.

Для розігріву У Перу поліцейські танцями з труною пояснили, чому слід дотримуватись карантину: відео

На виклик занепокоєних п'яною гулянкою сусідів правоохоронці прибули оперативно. Але побачене їх шокувало:

  • Посеред кімнати стояла відкрита труна, а в ній – мер.
  • У медичній масці.
  • І з надпотужним запахом алкоголю навколо. 

Куди поділися друзі, яких політик запросив на святкування? Все просто – друзі заховалися у шафи. 

  • У підсумку поліція всіх затримала, а потім і виписала штрафи: люди ж бо не використовували засоби захисту і не дотримувалися дистанції.

Згодом ЗМІ додали "пікантних" деталей:

  • Мера звати Хайме Роналдо Урбіна Торрес.
  • Свідки кажуть, що він пив.
  • До арешту – вже кілька днів як пив.
  • А мешканці міста, звісно, роботою мера незадоволені (бо коли б він час знайшов працювати).

Мер сховався у труні від штрафу за порушення карантину: дивіться сюжет перуанського телебачення

До слова, влада Перу застосовує незвичайний спосіб запобігати контактам серед населення: чоловікам і жінкам заборонили виходити з дому в один і той же день.

Додамо, що зараз у Перу вже майже 110 тисяч інфікованих коронавірусом.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус COVID-19 Латинська Америка Перу Курйозні новини
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