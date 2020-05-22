Мер у Перу став зіркою, бо напився, прикинувся мертвим і дістав штраф за порушення карантину

Мер містечка Тантара у Перу вирішив відзначити якесь свято, запросив колег та друзів, і – трохи перепив алкоголю й перейшов межу дозволеного у галасуванні. Пильні сусіди потерпіли задля пристойності, а потім таки повідомили до поліції – про порушення карантину з боку чиновника.

Мер, маска і труна

Кумедну карантинну історію з Латинської Америки розповіли у виданні El Comercio.

Для розігріву У Перу поліцейські танцями з труною пояснили, чому слід дотримуватись карантину: відео

На виклик занепокоєних п'яною гулянкою сусідів правоохоронці прибули оперативно. Але побачене їх шокувало:

Посеред кімнати стояла відкрита труна, а в ній – мер.

У медичній масці.

І з надпотужним запахом алкоголю навколо.

Куди поділися друзі, яких політик запросив на святкування? Все просто – друзі заховалися у шафи.

У підсумку поліція всіх затримала, а потім і виписала штрафи: люди ж бо не використовували засоби захисту і не дотримувалися дистанції.

Згодом ЗМІ додали "пікантних" деталей:

Мера звати Хайме Роналдо Урбіна Торрес.

Свідки кажуть, що він пив.

До арешту – вже кілька днів як пив.

А мешканці міста, звісно, роботою мера незадоволені (бо коли б він час знайшов працювати).

Мер сховався у труні від штрафу за порушення карантину: дивіться сюжет перуанського телебачення

Mayor lies in coffin and pretends to be #coronavirus victim to avoid arrest after breaking curfew rules to go drinking.



Jamie Rolando Urbina Torres, mayor of a small town in southern Peru pic.twitter.com/f5IBlpOtX2 — World Updates (@Rntk____) May 21, 2020

До слова, влада Перу застосовує незвичайний спосіб запобігати контактам серед населення: чоловікам і жінкам заборонили виходити з дому в один і той же день.

Додамо, що зараз у Перу вже майже 110 тисяч інфікованих коронавірусом.