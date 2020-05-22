Мер у Перу став зіркою, бо напився, прикинувся мертвим і дістав штраф за порушення карантину
Мер містечка Тантара у Перу вирішив відзначити якесь свято, запросив колег та друзів, і – трохи перепив алкоголю й перейшов межу дозволеного у галасуванні. Пильні сусіди потерпіли задля пристойності, а потім таки повідомили до поліції – про порушення карантину з боку чиновника.
Мер, маска і труна
Кумедну карантинну історію з Латинської Америки розповіли у виданні El Comercio.
Для розігріву У Перу поліцейські танцями з труною пояснили, чому слід дотримуватись карантину: відео
На виклик занепокоєних п'яною гулянкою сусідів правоохоронці прибули оперативно. Але побачене їх шокувало:
- Посеред кімнати стояла відкрита труна, а в ній – мер.
- У медичній масці.
- І з надпотужним запахом алкоголю навколо.
Куди поділися друзі, яких політик запросив на святкування? Все просто – друзі заховалися у шафи.
- У підсумку поліція всіх затримала, а потім і виписала штрафи: люди ж бо не використовували засоби захисту і не дотримувалися дистанції.
Згодом ЗМІ додали "пікантних" деталей:
- Мера звати Хайме Роналдо Урбіна Торрес.
- Свідки кажуть, що він пив.
- До арешту – вже кілька днів як пив.
- А мешканці міста, звісно, роботою мера незадоволені (бо коли б він час знайшов працювати).
Мер сховався у труні від штрафу за порушення карантину: дивіться сюжет перуанського телебачення
До слова, влада Перу застосовує незвичайний спосіб запобігати контактам серед населення: чоловікам і жінкам заборонили виходити з дому в один і той же день.
Додамо, що зараз у Перу вже майже 110 тисяч інфікованих коронавірусом.
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