Мэр Полтавы Мамай заявил, что на территории Украины воюют США против России

Александр Мамай заявил, что на территории Украины воюют США и Россия. Именно так мэр Полтавы попытался объяснить войну на Донбассе.

Такое мнение он озвучил в эфире скандального телеканала "Наш", который известен своей пророссийской риторикой.

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Александр Мамай прокомментировал войну на территории Украины так:

У нас сегодня идут боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – США и Россия. Очень обидно, что идет брат на брата.

В то же время псевдожурналист поддержал мнение Мамая, заявив, что Украину просто используют как площадку. Никакого упоминания о том, что Россия оккупировали украинский Крым и влезла на Донбасс – нет.

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Кто такой Александр Мамай

Украинский политик родился в райцентре Решетиловка 11 июня 1968 года, но впоследствии перебрался в столицу области – Полтавы. С этим городом и связана вся дальнейшая жизнь Мамая.

Он учился в Полтавской школе №19, а затем поступил в Полтавский инженерно-строительный институт. Имеет дипломы агронома и агронома-исследователя.

В октябре 2010 года его впервые избрали мэром Полтавы. Он обещал, что будет работать за 1 гривну, несмотря на это получал одну из самых высоких зарплат среди украинских чиновников.

В сентябре 2018 года Полтавский городской совет выразил Александру Мамаю недоверие и лишил его полномочий. Сам Мамай назвал эти действия нелегитимными. Во второй раз удача улыбнулась Мамаю на 22 ноября 2020 года. Именно тогда его вновь избрали городским главой.

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