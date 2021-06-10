Мэр Ровно от партии Порошенко разжигает ненависть к ромам, – эксперт

Заявления мэра Ровно, представителя партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Александра Третьяка разжигают национальную ненависть и напоминают риторику нацистов.

Такую оценку дал глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Он процитировал угрозы мэра "запаковать" всех ромов в автобус и вывезти на Закарпатье, а также привел цитату из высказываний представителя "Европейской солидарности" Третьяка на местном радио:

"Глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы (лица) ромской национальности не вели себя так нагло".

По словам политолога, "абсолютно симптоматично, что команда Порошенко скатывается к идеям "окончательно решить ромский вопрос".

"Если вопрос языка не помогает привлечь избирателей, то можно поднять градус на теме национальных меньшинств. Все по заветам Рейнхарда Гейдриха и Германа Геринга", – констатирует Быков.

Он также посоветовал мэру Ровно изучить историю геноцида в Руанде и Радио тысячи холмов: "Там тоже использовали радио, чтобы натравить хуту против тутси. Закончилось все виселицами, геноцидом и Гаагским трибуналом".