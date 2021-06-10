Таку оцінку дав голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

Він процитував загрози мера "запакувати" всіх ромів в автобус і вивезти на Закарпатті, а також навів цитату з висловлювань представника "Європейської солідарності" Третяка на місцевому радіо:

"Дивлячись на цю ситуацію з ромською національністю, у мене не вистачає слів і толерантності до того, що вони творять в місті. Буквально на днях мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоб вирішити це питання, щоб (особи) ромської національності не вели себе так нахабно".

За словами політолога, "абсолютно симптоматично, що команда Порошенка скочується до ідей "остаточно вирішити ромське питання".

Якщо питання мови не допомагає залучити виборців, то можна підняти градус на темі національних меншин. Все за заповітами Рейнхарда Гейдріха і Германа Герінга,

– констатує Биков.

Він також порадив меру Рівного вивчити історію геноциду в Руанді і Радіо тисячі пагорбів: "Там теж використовували радіо, щоб нацькувати хуту проти тутсі. Закінчилося все шибеницями, геноцидом і Гаазьким трибуналом".