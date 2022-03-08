Мэр Ровно призвал жителей города сделать многодневные запасы воды
8 марта 2022 , 20:21Читати новину українською
Источник:Суспільне Рівне
Мэр Ровно Александр Третяк призвал жителей города сделать несколькодневные запасы воды. Причиной является то, что во многих городах оккупанты атаковали водоканалы.
Александр Третяк подчеркнул, что в Ровно сейчас все спокойно. Однако такой шаг лишним не будет.
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Ситуация известна по Ирпеню, Гостомелю, Чернигову, Николаеву: оккупанты, решисты просто прямыми ударами ракет разрушают инфраструктуру водоканалов, чем останавливают санитарное состояние и обеспечение воды в городе. Мы как город уже имеем цистерны, которые на всякий случай уже наполнены водой, готовы работать и развозить воду.
– заявил Третьяк.