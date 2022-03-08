Мэр Ровно призвал жителей города сделать многодневные запасы воды

Мэр Ровно Александр Третяк призвал жителей города сделать несколькодневные запасы воды. Причиной является то, что во многих городах оккупанты атаковали водоканалы.

Александр Третяк подчеркнул, что в Ровно сейчас все спокойно. Однако такой шаг лишним не будет.

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Ситуация известна по Ирпеню, Гостомелю, Чернигову, Николаеву: оккупанты, решисты просто прямыми ударами ракет разрушают инфраструктуру водоканалов, чем останавливают санитарное состояние и обеспечение воды в городе. Мы как город уже имеем цистерны, которые на всякий случай уже наполнены водой, готовы работать и развозить воду.

– заявил Третьяк.