Фомичев записал видеообращение. Он рассказал, что гуманитарная помощь для Славутича ограничена, но ее продолжают оказывать.

На тему Вся вражеская техника имела знаки "О", но зачеркнуты, – журналист об оккупантах в Славутиче

"Они выполнили свою работу, которую хотели сделать, проверили город. Сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе пока их нет. Мы самостоятельно решаем свои проблемы", – сказал мэр.

Нет полицейских

Российские убийцы потребовали, чтобы в Славутиче не было полиции. Фомичев сказал, что Нацполиция уехала из города 25 марта. В Славутиче патрулируют ветераны МВД с именным оружием.

Приобщаем наших почетных милиционеров, чтобы они нам помогли. Те, кто имеет именное оружие, кто знает, как работать – будем формировать свой орган правопорядка. Возможно, поработаем с тем, чтобы вернулась нацполиция в формате охраны правопорядка,

– сказал Фомичев.

Обратите внимание – как сопротивляются херсонцы: смотрите видео