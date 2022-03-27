Фомічев записав відеозвернення. Він розповів, що гуманітарна допомога для Славутича обмежена, але її продовжують надавати.
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"Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити, перевірили місто. Сьогодні вони завершили це робити і виїхали за межі міста. У місті наразі їх немає. Ми самотужки розв'язуємо свої проблеми", – сказав мер.
Немає поліцейських
Російські вбивці вимагали, щоб у Славутичі не було поліції. Фомічев сказав, що Нацполіція поїхала з міста 25 березня. Наразі у Славутичі патрулюють ветерани МВС з іменною зброєю.
Долучаємо наших почесних міліціонерів, щоб вони нам допомогли. Ті, хто мають іменну зброю, хто знає, як працювати – формуватимемо свій орган правопорядку. Можливо, попрацюємо з тим, щоб повернулася Нацполіція у форматі охорони правопорядку,
– сказав Фомічев.
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