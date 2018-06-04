Мэр Дрогобыча на Львовщине побил активиста: красноречивое видео

Мэр Дрогобыча, во Львовской области, Тарас Кучма ударил активиста, который вместе с общиной пришел к нему с вопросом о незаконной свалке, который городские власти не могут решить уже долгое время.

Соответствующее видео опубликовано в Youtube.

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На кадрах видно, что во время встречи с Кучмой, один из пожилых мужчин, не выдержав равнодушия мэра, назвал его вором и бандитом.

В ответ мэр сразу же кулаком ударил его по лицу.

Впоследствии, Кучма также ответил активистам, будет бить каждого сразу, кто посмеет его называть вором.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма побил активиста: видео