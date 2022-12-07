Мэра Чернигова Атрошенко лишили должности и оштрафовали
Источник:ГБР
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко признан виновным в действиях, совершенных во время конфликта интересов. Его оштрафовали на 6,8 тысячи гривен и отстранили от должности.
Атрошенко запретили занимать должность мэра в течение года. Такое решение 7 декабря вынес Яворовский районный суд Львовской области.
Ранее Мэру Чернигова вручили админпротокол относительно конфликта интересов: он говорит о политическом давлении
Дело Атрошенко
Правоохранители обнаружили, что мэр Чернигова дал указание своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены. Отметили, что это частный интерес. Водителю при этом оформили командировку и выделили деньги из бюджета. В частности, на бензин.
Кроме того, жена Атрошенко в течение трех месяцев использовала автомобиль не по целевому назначению. Из бюджета Чернигова шли лизинговые платежи за эту же машину.
Атрошенко говорил о политическом давлении
В пресс-службе Черниговского городского совета еще в сентябре рассказывали о сотнях обысков в прошлом году. У Атрошенко считают, что это политическое преследование и оно продолжается во время военного положения.