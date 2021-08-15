Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалистическая лаборатория.
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Рабинович заявил об убийстве
Политик Вадим Рабинович заявил, что Павлова – убили.
Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов,
– написал Рабинович.
Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что тело Павлова нашли на веранде частного дома. Возле погибшего лежало ружье.
По словам Резниченко, пока неизвестно – было ли это убийство или самоубийство. Правоохранители выехали на место трагедии.
Константина Павлова нашли мертвым / "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"
На месте происшествия работают правоохранители: смотрите видео
Кто такой Константин Павлов
- Константин Павлов – уроженец Кривого Рога.
- Сначала работал электрослесарем на местном Южном горно-обогатительном комбинате. Впоследствии перешел в сферу бизнеса: занял должность заместителя директора фирмы "Кривбасс-Консалтинг".
- Впоследствии вернулся работать на комбинат. Там работал начальником отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности. На этом этапе начинается его активное сотрудничество с Александром Вилкулом.
- Впоследствии Павлов уходит в политику. В 2005 году становится членом "Партии регионов".
- В Верховную Раду как мажоритарщик попадает в 2012 году. Во время пребывания там он отметился рядом скандалов.
- На местных выборах в 2020 году Павлов победил уже как представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь". Во время 2 тура он получил 56,96% голосов избирателей.