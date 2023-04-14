4 апреля Мамая признали виновным в организации растраты более полумиллиона гривен из-за злоупотребления служебным положением. Суд назначил политику пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности.

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Детали дела

В рамках расследования установлено, что городской голова, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу 2 человека. Впоследствии оказалось, что эти лица фактически не выполняли работу на предприятии, а осуществляли ведение домашнего хозяйства в доме городского головы и его близкого окружения.

Для выплаты зарплаты этим людям должностные лица коммунальной организации вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные сведения, что привело к заданию местному бюджету более полумиллиона гривен убытков.

Наказание позже смягчили

Отмечают, что мэр города полностью возместил нанесенный ущерб, признал свою вину и искренне покаялся. Следовательно, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности. На основании статьи 75 УК Украины суд уволил Мамая от наказания с испытательным сроком 1 год.

В САП добавляют, что по условиям соглашения мэр обязуется перечислить в Фонд United 24 на проект "Армия дронов" 2 миллиона гривен.

Следует добавить, что другие обвиняемые по делу также признали свою вину и заключили соглашения с прокурором, также утвержденные судом. Следовательно, им назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год и лишением права занимать должности.

Что известно о скандальной фигуре Мамая