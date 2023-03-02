Интересно, что мэра Полтавы обвиняют по нескольким статьям. Среди них о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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Следователи установили, что Мамай, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу 2 человека, которые не выполняли работу на предприятии, а вели домашнее хозяйство в доме мэра и его близкого окружения.

Чтобы выплачивать им зарплаты, госслужащие вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные данные. Это привело к нанесению ущерба более полумиллиона гривен ущерба местному бюджету.

Мамай признал свою вину

Учитывая, что мэр города возместил причиненный ущерб, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями сроком на 1 год.

Мамай обязался перечислить в United 24 на "Армию дронов" 2 миллиона гривен. Два исполнителя и двое пособников также признали свою вину. Им назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год и лишением права занимать определенные сроком на 1 год.