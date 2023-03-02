Цікаво, що мера Полтави звинувачують аж за кількома статтями. Серед них про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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Слідчі встановили, що Мамай, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу 2 осіб, які не виконували роботу на підприємстві, а вели домашнє господарство у помешканні мера та його близького оточення.

Щоб виплачувати їм зарплати, держслужбовці вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні дані. Це призвело до завдання збитків понад пів мільйона гривень збитків місцевому бюджету.