Мамая визнали винним в організації розтрати понад пів мільйона гривень через зловживання службовим становищем. Суд призначив політику п'ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади.

Дивіться також Зеленський призначив Кравченка головою Київської ОВА

Деталі справи

У межах розслідування встановлено, що міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу 2 осіб. Згодом виявилось, ці особи фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.

Для виплати зарплати цим людям службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що призвело до задання місцевому бюджету понад півмільйона гривень збитків.

Покарання згодом пом'якшили

Зазначають, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро покаявся, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади. На підставі статті 75 КК України суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком 1 рік.