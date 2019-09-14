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      Мэра Харькова Кернеса оштрафовали за неявку в суд

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      Геннадий Кернес
      Геннадий Кернес / Фото из открытых источников

      Харьковского городского голову Геннадия Кернеса 13 сентября оштрафовали за неявку в Полтавский апелляционный суд, где проходит рассмотрение трех апелляций по закрытию дела против него и двух его охранников.

      В суде отметили, что Кернес в очередной раз не пришел на заседание. Зато по электронной почте он сообщил, что подписывает меморандум о модернизации города, сообщило издание "Укринформ".

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      Следовательно, за неявку в суд без уважительных причин, прокурор ходатайствовал о применении к Кернесу принудительного привода и штрафа. Суд частично удовлетворил такую ​​просьбу прокурора наложив на городского голову Харькова штраф в размере 1921 гривен.

      Очередное заседание суд назначил на 18 октября.

      О каких же суды идет речь

      Геннадия Кернеса и его охранников обвиняли в похищении, пытках и угрозах расправой двух активистов харьковского евромайдана зимой 2014 года – Александра Кутянина и Сергея Ряполова.

      10 августа 2018 судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство против Кернеса.

      Судья заявил, что прокуроры самоустранились от доказательств вины, после чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были проведены дебаты, прокуроры вообще пропустили. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

      В ГПУ же заявили, что прокуроры болели, а судья вынес неправосудное решение. В свою очередь, прокуратура Полтавской области возбудила уголовное производство в отношении судьи Антонова в связи с закрытием дела против Кернеса. В то же время Совет судей Украины на экстренном заседании за Антонова заступился.

      16 августа Генпрокуратура подала апелляцию на решение о закрытии дела Кернеса. А 30 августа заседание Полтавского апелляционного суда по делу Геннадия Кернеса снова перенесли, потому что остальные защитнии находились в отпуске либо болели, а потому не пришел и сам Кернес.

      blog_ava
      Вести Кремля: Дед Пиня присел на стакан. Семьянин Кадыров
      13 сентября
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      Теги: Новости Харькова Геннадий Кернес Новости политики Новости Украины
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