В городском совете Москвы заявили, что в акции протеста 23 января принимали участие 19 больных коронавирусом. Обнаружили этих людей с помощью приложения "Социальный мониторинг".

На митинге в Москве были люди с коронавирусом Департамент здравоохранения Москвы утверждает, что на митинге 23 января присутствовали 19 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Meduza. Узнайте больше В городах России вспыхнули акции в поддержку Навального: сотни задержанных – фото, видео По информации ведомства, это подтверждают данные приложения "Социальный мониторинг". В отношении больных COVID-19 зафиксировали факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции. Обратите внимание! Накануне глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что митинг может привести к росту через 10 – 12 дней случаев коронавируса в городе. Задержание Алексея Навального и протесты: коротко Оппозиционный политик вернулся из Германии 17 января . Там он лечился от отравления "Новичком".

. Там он лечился от отравления "Новичком". После приземления Навального задержали, а на следующий день избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток.

Из-за этого сторонники политика собрались 23 января на митинги в ряде городов : Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Томск, Кемерово, Владивосток, Хабаровск, Санкт-Петербург.

: Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Томск, Кемерово, Владивосток, Хабаровск, Санкт-Петербург. Уже известно о сотнях задержанных, среди которых жена Алексея Навального – Юлия.

Кроме того, в сети выкладывают фото и видео окровавленных активистов, пострадавших от рук силовиков.