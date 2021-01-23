Мэрия Москвы утверждает, что среди протестующих есть много больных COVID-19
В городском совете Москвы заявили, что в акции протеста 23 января принимали участие 19 больных коронавирусом. Обнаружили этих людей с помощью приложения "Социальный мониторинг".
На митинге в Москве были люди с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утверждает, что на митинге 23 января присутствовали 19 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Meduza.
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По информации ведомства, это подтверждают данные приложения "Социальный мониторинг".
В отношении больных COVID-19 зафиксировали факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.
Задержание Алексея Навального и протесты: коротко
- Оппозиционный политик вернулся из Германии 17 января. Там он лечился от отравления "Новичком".
- После приземления Навального задержали, а на следующий день избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток.
- Из-за этого сторонники политика собрались 23 января на митинги в ряде городов: Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Томск, Кемерово, Владивосток, Хабаровск, Санкт-Петербург.
- Уже известно о сотнях задержанных, среди которых жена Алексея Навального – Юлия.
- Кроме того, в сети выкладывают фото и видео окровавленных активистов, пострадавших от рук силовиков.
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