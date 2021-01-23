Мерія Москви стверджує, що серед протестувальників є багато хворих на COVID-19
У міській раді Москви заявили, що в акції протесту 23 січня брали участь 19 хворих на коронавірус. Виявили цих людей за допомогою додатку "Соціальний моніторинг".
На мітингу в Москві були люди з коронавірусом
Департамент охорони здоров'я Москви стверджує, що на мітингу 23 січня були присутні 19 людей, в яких раніше діагностували коронавірус. Про це повідомляє Meduza.
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За інформацією відомства, це підтверджують дані додатку "Соціальний моніторинг".
Щодо хворих на COVID-19 зафіксували факти порушення карантину та обов'язкової самоізоляції.
Затримання Олексія Навального та протести: коротко
- Опозиційний політик повернувся з Німеччини 17 січня. Там він лікувався від отруєння "Новачком".
- Після приземлення Навального затримали, а наступного дня обрали запобіжний захід – взяли під варту на 30 діб.
- Через це прихильники політика зібралися 23 січня на мітинги у низці міст: Улан-Уде, Чита, Благовєщенськ, Іркутськ, Комсомольськ-на-Амурі, Магадан, Томськ, Кемерово, Владивосток, Хабаровськ, Санкт-Петербург.
- Вже відомо про сотні затриманих, серед яких дружина Олексія Навального – Юлія.
- Крім того, у мережі викладають фото та відео закливавлених активістів, які постраждали від силовиків.
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