С обысками, как сообщают местные СМИ, пришли собственно к самому городского главе Запорожья. Также правоохранители интересуются советниками мэра и даже салоном красоты.

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Обыски в Запорожье

Власть Запорожья пока не комментирует ситуацию. К тому же официальной информации относительно обысков нет на сайтах правоохранительных органов. Впрочем, СМИ отмечают, что обыски касаются растраты бюджетных средств.

Следователи проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по статье 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,

– заявили СМИ в полиции.

Обыски проводят в помещении Запорожского городского совета, кабинетах главы и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных учреждениях. К тому же правоохранители пришли в салон красоты "Персона". Его, как сообщает издание Za Bor, связывают с любовницей мэра Натальей Зайченко.



Правоохранители возле салона красоты / Фото с zabor.zp.ua

Кстати. Недавно СБУ разоблачила злоумышленников, которые планировали сформировать псевдогосударственное образование в Мелитополе Запорожской области. Организаторы фейковой "общины" призвали население не признавать украинские органы власти.

Мэр устроил митинг сам за себя, но что-то пошло не так

В начале августа городской глава Запорожья Владимир Буряк вышел на митинг в свою же поддержку. Впрочем, как сообщают СМИ, вместо ожидаемых сторонников деятельности мэра, пришли ее противники.

Запорожцы принесли с собой плакаты "Буряк, Запорожье не твой кошелек", "Буряк, верни кресла депутатам", "Буряк, хватит грабить народ", "Прощай ЕБур (Единение Буряка)" и требовали от мэра не превращать город в цирк, а заняться своими непосредственными обязанностями.