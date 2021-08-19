З обшуками, як повідомляють місцеві ЗМІ, прийшли власне до самого міського голови Запоріжжя. Також правоохоронці цікавляться радниками мера і навіть салоном краси.

До речі На Запоріжжі люди намагалися створити свій орган влади: їх викрила СБУ

Обшуки у Запоріжжі

Влада Запоріжжя наразі не коментує ситуацію. До того ж офіційної інформації щодо обшуків немає на сайтах правоохоронних органів. Втім, ЗМІ зазначають, що обшуки стосуються розтрати бюджетних коштів.

Слідчі проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,

– заявили ЗМІ в поліції.

Обшуки проводять в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах голови та радників, в райдержадміністраціях, комунальних закладах. До того ж правоохоронці прийшли у салон краси "Персона". Його, як повідомляє видання Za Bor, пов'язують з коханкою міського голови Наталії Зайченко.



Правоохоронці біля салону краси / Фото з zabor.zp.ua

До речі. Нещодавно СБУ викрила зловмисників, які планували сформувати псевдодержавне утворення у Мелітополі Запорізької області. Організатори фейкової "громади" закликали населення не визнавати українські органи влади.

Мер влаштував мітинг сам за себе, але щось пішло не так

На початку серпня міський голова Запоріжжя Володимир Буряк вийшов на мітинг за свою ж підтримку. Втім, як повідомляють ЗМІ, замість очікуваних прихильників діяльності мера, прийшли її противники.

Запорожці принесли з собою плакати "Буряк, Запоріжжя не твій гаманець", "Буряк, поверни крісла депутатам", "Буряк, вистачить грабувати народ", "Прощай ЄБур (Єднання Буряка)" і вимагали від мера не перетворювати місто на цирк, а зайнятися своїми безпосередніми обов'язками.