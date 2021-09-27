Мэром Берлина впервые станет женщина: что известно о Франциске Гиффай

Франциска Гиффай станет мэром Берлина, столицы Германии. Она предварительно победила в выборах в Бундестаг.

Политик является представительницей Социал-демократической партии Германии. Она станет первой женщиной-мэром немецкой столицы.

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Первая женщина на посту: мэром Берлина станет политик Гиффай

В Германии, согласно предварительным результатам голосования в Бундестаг, победу одержала Социал-демократическая партия (SPD) – 25,7% голосов.

Весной 2021 года Гиффай ушла с должности из-за обвинений в плагиате

Франциска Гиффай с марта 2018 года и до мая 2021 года работала в должности федерального министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии.

Она подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании докторской диссертации.

Диссертация Гиффай успешно защитила в 2010 году. Однако в ее работе обнаружили тексты без ссылки на их авторов. Впоследствии политик заявила, что она написала свою работу честно и осознанно, однако "сожалеет, если допустила ошибки".

Именно тогда она анонсировала, что будет баллотироваться на пост мэра Берлина.

Начинала политическую карьеру с работы в коммунальных органах

В Социал-демократическую партию Германии вступила в 29 лет, когда работала в коммунальных органах.

С 2007 года отвечала за партийную казну в региональном совете правления партии.

В течение 2010 – 2015 годов – была советницей райсовета Нойкёльн по вопросам образования, школы, культуры и спорта.

В течение 2014 – 2018 годов – возглавляла региональный совет правления.

Перед робой министром Гиффай с 2015 года была главой районного совета берлинского района Нойкельн, который считается одним из многонациональных районов Берлина. Еще тогда ей прогнозировали место мэра района. Ведь политик также возглавляла финансово-экономический отдел и была почетной главой правления фонда замка Бриц.

Получила диплом по администрированию и преподавала в вузах

В 1997 году поступила в гимназию имени сестер Шолль и начала обучение в Гумбольдтском университете Берлина на педагогическом факультете по специальности английский и французский язык.

Однако в 1998 году прекратила обучение из-за болезни дисфонии (нарушение голоса из-за ослабления мышц гортани).

В 2001 году получила диплом администрирования в Высшей школе административного и юридического управления.

После этого, в течение 2003 – 2005 годов получила диплом по направлению "Европейский управленческий менеджмент". В 2005 – ученую степень магистра. С 2004 до 2009 года работала доцентом в разных вузах.

. Франциска Гиффай родилась в 1978 году в городе Франкфурт-на-Одере, что на востоке Германии. Мать ее работала бухгалтером, а отец – механиком. Гиффай замужем с 2008 года. Ее муж – врач-ветеринар. Пара воспитывает сына 2009 года рождения.